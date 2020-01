Vermisste Frau aus Nürnberg gefunden: Ein gutes Ende hat am Samstagnachmittag (18.01.2020) eine Suchaktion im Nürnberger Land genommen, berichtet die Polizei.

Spaziergänger finden Auto von vermisster Frau

Eine Spaziergängerin hatte die Polizei gerufen, nachdem sie ein Auto auf einem Parkplatz im Wald zwischen Günthersbühl und Behringersdorf entdeckt hatte. Der Wagen stand dort bereits seit längerem.

Umfangreiche Suchaktion: Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei ermittelte und fand so heraus, dass die Autofahrerin seit mehreren Tagen vermisst war. Am Freitag (17.01.2020) starteten Polizei und Feuerwehr eine umfangreiche Suchaktion nach der 49-Jährigen, erklärt die Polizei inFranken.de. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, am Samstagmorgen (18.01.2020) wurde die Suche fortgesetzt.