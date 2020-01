Zweimal Giftköder-Alarm in Nürnberg: Hund entgeht nur knapp dem Tod

Erneuter Giftköder-Alarm in Nürnberg: Eine Hündin hat am Wochenende (11./12. Januar 2020) einen Giftköder gefressen. Die Rottweiler-Dame konnte dem Tod nur knapp entgehen. Auch am Samstag (19. Januar) wurde ein Spaziergänger auf einen Köder aufmerksam und gab ihn bei den Beamten ab. Das berichtet die Polizei.

Hündin wird in Nürnberg vergiftet - und durch schnelle Behandlung gerettet

Eine Hundehalterin rief am 18. Januar 2020 die Polizei, weil sich ihre Hündin am Wochenende des 11./12. Januars eine Vergiftung zugezogen hatte. Am Westpark soll die Hunde-Dame einen Giftköder gefressen haben. An den darauffolgenden Tagen zeigten sie Vergiftungserscheinungen. Der Tierarzt stellte den Verdacht auf Rattengift fest. Nur durch die schnelle Behandlung konnte die Hündin gerettet werden.