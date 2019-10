Zwei Trickdiebstahlfälle in Nürnberg: Diebe klauen unter Vorwand - Polizei bittet um Mithilfe

Zu zwei Fällen von Trickdiebstahl kam es am Mittwochnachmittag (02.10.) in Nürnberg. Beklaut wurden ein 61 Jahre alter Mann und eine 79-jährige Seniorin. Das berichtet die Polizei.

Diebstahl in Nürnberger Südosten: Polizei warnt vor Masche

Ein Trickdieb erbeutete am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz im Nürnberger Südosten mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise und warnt vor der Masche des Täters.

Unter Vorwand: Trickdieb klaut geschickt mehrere hundert Euro aus Geldbeutel

Der bislang Unbekannte sprach gegen 14.00 Uhr einen 61-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Trierer Straße an. Unter dem Vorwand, sich eine 2-Euro-Münze wechseln lassen zu wollen, griff der Trickdieb geschickt in die Geldbörse seines Opfers und entwendete zunächst unbemerkt mehrere hundert Euro Bargeld. Als der 61-Jährige kurz darauf den Verlust des Geldes bemerkte, war der Unbekannte bereits verschwunden.

Täterbeschreibung: So sieht der Dieb aus - Polizei bittet um Mithilfe

Täterbeschreibung:

Ca. 55 Jahre alt, ca. 165 cm groß, bekleidet mit grauer Jacke.