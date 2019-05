Am späten Donnerstagabend (30.05.2019) fuhr eine 22-Jährige mit zwei Promille und ohne Führerschein durch Nürnberg. Mit einem Geländewagen verursachte sie dabei mindestens 10.000 Euro Sachschaden. Das berichtet die Polizei.

Frau kommt von Straße ab - und rammt Carport

Gegen 23.30 Uhr stieg die junge Frau in einen Geländewagen und fuhr über Kleingründlach nach Nürnberg. In der Kleingründlacher Straße kam sie von der Fahrbahn ab und krachte in einen Carport. Dabei wurden das Carport, das darunter stehende Auto sowie der Geländewagen der 22-Jährigen massiv beschädigt.

22-Jährige flieht weiter - und verliert Fahrzeugteile

Trotzdem fuhr die Frau weiter. Auf der Erlanger Straße verlor sie eine Reifenlauffläche und ihren Auspuff. Zwei dahinter fahrende Autos konnten nicht rechtzeitig ausweichen und wurden ebenfalls beschädigt.

Streife kann 22-Jährige stoppen - und findet noch mehr Fahrzeugteile

Eine Streife der Polizei stoppte die 22-Jährige schließlich in der Lichtenfelser Straße. Im Kofferraum des SUV fanden die Polizisten weitere Fahrzeugteile, die die Frau scheinbar verloren und wieder eingesammelt hatte.

Ohne Führerschein unterwegs - Frau richtet 10.000 Euro Sachschaden an

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Frau ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Bisher beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro. Gegen die 22-Jährige wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol und Fahrens ohne Führerschein und Fahrerflucht ermittelt.

Weitere Opfer oder mögliche Zeugen der Vorfälle sollen sich bei der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 melden.

