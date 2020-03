Zwei Herzstillstände in einem Jahr überlebt: Die bewegende Geschichte einer jungen Fränkin (26)

Tamara Schwab (26) aus Nürnberg hat schon einiges durchgemacht. Sie überlebte zwei Herzstillstände innerhalb eines Jahres. Das grenzt an einem Wunder. Denn wer einen Herzstillstand erleidet, hat außerhalb eines Krankenhauses eine nur sehr geringe Lebenschance von 5 Prozent. Aber die starke Frau überlebte beide ihrer schlimmen Vorfälle.

Über Tamaras Schicksal berichtete Sat.1 Bayern. Den ersten Vorfall hatte sie Anfang 2018 im Fitnessstudio erlitten. Dort fiel Tamara vom Rad , ihr Herz stand still. Ein Mann startete sofort mit der Reanimation und holte Tamara zurück ins Leben.

Zwei Herzstillstände in einem Jahr

Wenige Monate später ereilte Tamara das selbe Schicksal erneut: In einem gemeinsamen Urlaub im Sommer 2018 mit ihrem Freund hörte ihr Herz erneut auf zu schlagen. Ihr Freund reagierte sofort und konnte sie erfolgreich reanimieren.

'Mein Speeddating mit dem Tod

Danach stellte sich heraus, das Tamara an einer Herzmuskelentzündung leidet. Im Interviews sagt der Arzt der jungen Nürnbergerin, dass ihr Krankheitsverlauf schon sehr außergewöhnlich ist. Sie sei schon sehr lange erkrankt und durch diese Entzündung habe ihr Herz bereits kleine Narben entwickelt, so der Kardiologe Dr. Ralf Schwab. Und eben diese Narben schwächen das Herz - es kann zu Aussetzern kommen.

Gesunde Ernährung, kein Sport und regelmäßige Arzt-Besuche - Tamaras Leben hat sich seit ihrem zweiten Herzstillstand extrem verändert. Darüber hat die 26-Jährige jetzt auch ein Buch geschrieben. In "Mein Speed Dating mit dem Tod"* hat sie ihre Geschichte jetzt aufgeschrieben. Damit will sie Menschen mit einer ähnlichen Erkrankung helfen, mit der Krankheit und ihren Folgen besser umzugehen.

