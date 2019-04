Zum Sterben zurückgelassen: Mutter soll eigenes Baby in Badewanne getötet haben

Baby stirbt in Badewanne - Prozess gegen Mutter in Nürnberg: Eine Mutter soll ihr frischgeborenes Baby zum Sterben in einer Badewanne zurückgelassen haben. Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth beginnt an diesem Montag der Prozess gegen die 28 Jahre alte Frau. Der Vorwurf gegen sie lautet auf Totschlag durch Unterlassen.

Angeklagte verheimlichte die Schwangerschaft

Die Angeklagte erfuhr der Staatsanwaltschaft zufolge Anfang 2018, dass sie zum dritten Mal schwanger ist. Dem Vater und ihrer Familie soll die Deutsche das verheimlicht haben.

Als bei ihr Anfang September 2018 die Wehen einsetzten, soll sich die Frau in die mit Wasser gefüllte Badewanne gelegt haben. Das Mädchen, das sie zur Welt brachte, habe sie dann dort zurückgelassen, bis es starb.

Anklage: Frau versteckte Leiche in einem Karton in Roth

Sie habe weder Hilfe geholt noch versucht, das Baby wiederzubeleben. Die Leiche soll die Frau im mittelfränkischen Roth in einem Karton versteckt haben.

Für den Totschlags-Prozess sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte am 18. April gesprochen werden.

