Nürnberg vor 55 Minuten

Coronavirus

"Zum Erliegen gekommen": Wie schlimm steht es um den Tourismus in Franken?

Die Corona-Pandemie trifft auch den Tourismus in Franken mit voller Wucht. Wie sehr der Tourismus in Nürnberg leidet, erklärt Yvonne Coulin von der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg in einem Gespräch mit inFranken.de.