Zugstrecke in Franken ab heute gesperrt: Eine Woche lang nur Schienenersatzverkehr

Pendler aufgepasst: Auf der Zugstrecke zwischen Nürnberg und Erfurt kommt es ab heute (31.01.2020) zu erheblichen Beeinträchtigungen für Bahnfahrer. Für den weiteren Ausbau der Bahnstrecke in Oberfranken werden von Freitag, 31.01.2020, ab 19.30 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2020, um 05.30 Uhr die ICE- und IC-Züge zwischen Nürnberg und Erfurt über Würzburg umgeleitet, meldet die Deutsche Bahn.

Streckensperrung zwischen Nürnberg und Erfurt: Busse ersetzen Regionalzüge

Die Regionalzüge des Franken-Thüringen-Express sollen zwischen Forchheim und Bamberg sowie zwischen Lichtenfels und Coburg durch Busse ersetzt werden. Durch die längeren Fahrzeiten der Busse verändern sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten an den Bahnhöfen. Genaue Informationen dazu gibt es auf der Website der Deutschen Bahn.

Sämtliche Fahrplanänderungen seien in der Fahrplanauskunft im Internet, in der App DB Navigator und an den Fahrkartenautomaten berücksichtigt. Die Bahn bittet die Reisenden und Anwohner um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Die Fahrradmitnahme in den Bussen sei nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich und könne nicht garantiert werden.

Wieso wird die Stammstrecke gesperrt?

Die Sperrung der Stammstrecke nördlich von Bamberg ist laut Bahn notwendig. Das ist geplant: Auf drei Kilometern wird die Strecke viergleisig ausgebaut. Die Schienen hierfür werden per Waggons angeliefert und zusätzlich Oberleitungsmasten gebaut sowie die A70-Autobahnbrücke im Gleisbereich überprüft.