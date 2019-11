Zu viele Pinkelpausen bei Radtour: Nürnberger zieht vor Gericht und fordert Geld zurück

Nürnberger Mountainbiker scheitert vor Amtsgericht München: Eine Mountainbike-Reise mit nach Ansicht von Teilnehmern zu vielen Pausen rechtfertigt keine Minderung des gezahlten Preises. Das hat das Amtsgericht München entschieden.

Geklagt hatten ein Mountainbiker aus Nürnberg und zwei seiner Begleiter, die bei einem Reiseveranstalter eine "Transalp Mountain Rad Tour" von Grainau bei Garmisch zum Gardasee für 1258 Euro gebucht hatten.