Familie für behinderten Hund gesucht: Pablo ist durch "unglückliche Umstände" zu den beiden Freundinnen Stefanie und Sandra gekommen: Der kleine Pablo kam mit körperlichen Behinderungen auf die Welt. Der Eigentümer hatte den Hund zu zwei Tierärzten gebracht, die den Baby-Hund einschläfern wollten. Doch warum sollte Pablo sterben?

Zuletzt sorgte ein Fall im Hersbrucker Tierheim für Schlagzeilen: Ein Tierquäler setzte die kleine Maya aus. Leider kam die Hilfe des Tierheims zu spät.

Tierärztin: Welpe Pablo leidet nicht - im Gegenteil

Zum einen war da die Entscheidung des Besitzers, so Stefanie. Ohne Jagdfertigkeiten wollte der Besitzer Pablo nicht behalten. Die Tierärztin Anita Kling rechtfertigt die Entscheidung ihrer Tierarzt-Kollegen so: "Wir müssen nach dem Tierschutzgesetz ein Tier vor Schmerzen, Leiden oder Schäden bewahren. Wir haben bei Pablo jedoch nicht das Gefühl, dass er leidet, ganz im Gegenteil".

Die teure Pflege des Hundes könne sich nicht jeder leisten, auch nicht der ursprüngliche Besitzer, erklärt Tierärztin Kling. "Der kleine Pablo hatte jedoch das Glück, dass er Menschen gefunden hat, die mit ihm kämpfen."

Welpe Pablo zeigt unglaublichen Lebenswillen

Da die beiden Freundinnen bereits eine Hündin besitzen, die Physiotherapie braucht, schreckten sie vor Pablos Fall nicht zurück. Im Gegenteil: Schnell stand fest, dass sie ihm noch eine Chance geben wollten.

"Jedes Lebewesen, das nicht leidet, sollte leben dürfen", so Stefanie. Außerdem zeige Pablo einen unglaublichen Lebenswillen: "Pablo stört seine Behinderung nicht. Er robbt herum, springt, ist neugierig, will spielen, und wenn er nicht laufen darf, ist er beleidigt."

Hunde-Baby rennt mit "Pablo-Mobil" durch die Gegend

Pablo leidet am "Puppy Swimmer Syndrom", einer Fehlbildung seiner Ellbogen. Zusätzlich hat seine Speiseröhre eine Fehlentwicklung, weshalb er Probleme beim Saugen und Fressen hat.

Doch dank eines Hilfsmittels kann das Hunde-Baby trotzdem umhertollen. Mit seinem "Pablo-Mobil" kann Pablo rennen und spielen. Und auch eine Heilung sei für ihn nicht ausgeschlossen: Neue Orthesen sollen nun seine Ellbogenstellung nach und nach korrigieren. Eine Operation könnte seine Behinderung heilen.

Freundinnen suchen liebevolle Familie für Pablo

Bei den Freundinnen kann Pablo aber leider nicht bleiben. Sie haben bereits eine Hündin und in ihrer Wohnung nicht mehr genügend Platz für Pablo.

Über ihre Facebookseite suchen die Freundinnen nun eine liebevolle Familie für den Welpen. Auch Zeit und Motivation sollten nicht zu kurz kommen, denn auf Pablo und seine Familie werden viele Stunden der Physiotherapie zukommen - vermutlich sogar lebenslang. Dabei wollen die beiden Freundinnen allerdings helfen.

Spendenaktion soll der Familie von Pablo zugutekommen

Mit einen Spendenaufruf im Internetwollen sie nun insgesamt 3000 Euro sammeln, die den neuen Eigentümern zugutekommen. "Die Spendengelder werden zu 100 Prozent an die neuen Besitzer gegeben, damit sie die Behandlung des kleinen Kämpfers fortsetzen können", sagt Stefanie.

Das gesammelte Geld werde zunächst an eine Tierschutzorganisation gegeben. Stehen Operationen oder Ähnliches an, geht die benötigte Summe an die Familie. Dadurch soll ein Missbrauch der Spenden verhindert werden. Pablo soll ein schönes Zuhause finden, bei einer Familie, die ihn wirklich liebt.