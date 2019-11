Zahl der Obdachlosen in Nürnberg stark gestiegen: Wie kann ich im Notfall helfen?

Der Winter steht vor der Tür und damit beginnt für Obdachlose in Nürnberg die härteste Zeit des Jahres. Viele Bürger wollen ihnen helfen, aber wie sollen sie vorgehen? Peter Mertel von der Wohnungslosenhilfe "Haus für Männer" verrät es.

Im Notfall sofort die 110 wählen

"Zunächst einmal kommt es darauf an, in welcher Verfassung sich die Person befindet", stellt Mertel klar. Befindet sie sich in einem kritischen Zustand, ist hilflos, zum Beispiel kurz vor dem Erfrieren, müsse man natürlich umgehend den Notruf wählen.

Ansonsten könne man die betreffende Person ganz einfach ansprechen, auf die Notunterkünfte in Nürnberg hinweisen, oder sie zu einer von Nürnbergs Notschlafstellen begleiten (einen Überblick finden Sie unten).