Xavier Naidoo in Nürnberg: Jetzt noch schnell die letzten Tickets ergattern

Xavier Naidoo in Nürnberg live erleben: Am Samstag (30. November 2019) darf sich Mittelfranken auf ein ganz besonderes Event freuen: Deutschlands erfolgreichster Soulsänger Xavier Naidoo wird dann Hits wie Zurück zu dir, Sie sieht mich nicht und Nicht von dieser Welt zum Besten geben. Aber auch seine neusten Hits des bereits achten Albums Hin Und Weg wird Naidoo seinen Fans präsentieren. Mit seiner unverwechselbaren Stimme will er auch in der Arena Nürnberger Versicherung für gute Stimmung und große Emotionen sorgen.

Jetzt Tickets für Xavier Naidoo in Nürnberg sichern

Xavier Naidoo: eine Größe der Musikszene kommt nach Nürnberg

Dass Xavier Naidoo eine Größe der Musikszene ist, beweist er immer wieder: Sein Debütalbum Nicht von dieser Welt verkaufte sich über 1 Million Mal, und auch seine nachfolgenden Alben konnten einen großen Erfolg verzeichnen. Zuletzt erreichte er mit Hin Und Weg Platz Drei der Deutschen Album-Charts.