Wohnungsbrand in Nürnberg: 17-Jähriger springt aus dem Fenster

Knallgeräusche im Mehrfamilienhaus: Am Montagmorgen gegen 1 Uhr meldeten laut Feuerwehr-Einsatzbericht die Anwohner eines Hauses in der Nürnberger Brehmstraße, dass ein Feuer ausgebrochen ist.

Dass Feuer in der Wohnung im zweiten Stock breitete sich so schnell aus, dass der Mieter sich mit einem Sprung aus dem Fenster vor den Flammen rettete. Laut Feuerwehr wurde er durch den Rauch und den Sprung mittelschwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Deutsche Presseagentur berichtet, dass der Verletzte 17 Jahre alt ist.

Wohnung ist unbewohnbar

Die Feuerwehr lobt die bedachte Reaktion der Anwohner: Sie schlossen alle Türen und versammelten sich vor dem Haus - so konnte der Schaden an anderen Wohnungen und weitere Verletzte vermieden werden. Der Brand konnte innerhalb von 20 Minuten gelöscht werden.

Das Schlafzimmer wurde laut Feuerwehr durch den Brand völlig zerstört, die restliche Wohnung ist auch nicht mehr bewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe werden noch durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Nicht nur Wohnungsbrände beschäftigen die Feuerwehr im Sommer, auch die Waldbrandgefahr ist hoch. Am Samstag hat eine Spaziergängerin einen erschreckenden Fund gemacht - eine Brandfalle, die wohl einen Waldbrand auslösen sollte.