Woher kommt eigentlich die Rivalität zwischen dem FCN und Greuther Fürth?

Die Rivalität zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg besteht bereits seit den 20er Jahren. Der Streit der Städte Nürnberg und Fürth geht sogar bis ins Mittelalter zurück und hatte wirtschaftliche Gründe. Trotz gemeinsam geschriebener Fußballgeschichte hält die Rivalität der beiden Teams bis heute an.

Nürnberg und Fürth wechseln sich an der Spitze ab

Der 1. FC Nürnberg wurde 1900 gegründet, die SpVgg Fürth nur drei Jahre später. Das erste Spiel zwischen den beiden Vereinen fand am 7. Februar 1904 statt. In diesem Testspiel unterlag Fürth dem 1. FC mit 1:4.

Einen historisch belegten Grund für die Fehde zwischen den beiden Vereinen gibt es nicht. Die Städte Nürnberg und Fürth jedenfalls haben bereits seit dem Mittelalter eine schwierige Beziehung. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es zwei Versuche, die beiden Städte zusammenzulegen, was nicht gelang, da Fürth mit großer Mehrheit dagegen stimmte. Der bekannte Historiker Dr. Adolf Schwammberger aus Fürth brachte es mit diesem Zitat auf den Punkt: "Der Weg von Nürnberg nach Fürth ist zwar nur einen Schritt lang; wie weit die Städte voneinander entfernt sind, lässt sich aber nicht einmal in Kilometern messen."

In den 1920er-Jahren machten die Vereine der rivalisierenden Nachbarn die deutsche Meisterschaft unter sich aus. Der Titel ging stets zwischen den beiden Vereinen hin und her. Der 1. FC Nürnberg blieb in 104 Verbandsspielen zwischen 1918 und 1922 ungeschlagen. Die Siegesserie endete ausgerechnet gegen den Rivalen aus Fürth. 1924 und 1925 ging der Titel wieder an den FCN, 1926 gewann Fürth, 1927 erneut Nürnberg und die Spielvereinigung Fürth wurde 1929 zum letzten Mal Meister.