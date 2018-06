WM 2018: Das sind gute Public Viewing Locations in Nürnberg

Kickfabrik

PSD Fanpark am Flughafen

Stadtstrand

Z-Bau Biergarten

Lederer Biergarten

Tucherhof Biergarten

Gutmann Biergarten

Landbierparadies Nordost

Das Blaue Haus

Kulturladen Röthenbach

Gostner Hoftheater

In Frankens größter Stadt gibt es zahlreiche Möglichkeiten die Spiele der WM zusammen zu sehen. Wir haben eine Auswahl an Locations gesammelt.In der Sportsbar der Kickfabrik werden sowohl alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, als auch alle Finalspiele zu sehen sein. Bei schönem Wetter kann man das Public Viewing sogar im Biergarten anschauen.Am Albrecht Dürer Airport ist Platz für 20.000 Besucher. Auf drei großen LED-Leinwänden werden alle Spiele der deutschen Mannschaft übertragen. Der Eintritt zum PSD Fanpark am Flughafen ist frei.Auf 20 Flatscreens in den Bars und Lounges können alle Spiele während der Öffnungszeiten verfolgt werden. Bei Spielen der deutschen Mannschaft ist der Stadtstrand länger geöffnet.Alle Vorrundenspiele, die donnerstags bis sonntags stattfinden, können unter freiem Himmel genossen werden. Ab dem Achtelfinale macht der Biergarten an allen Spieltagen auf.Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft können hier unter dem Blätterdach hoher Bäume geschaut werden.Im Biergarten des Tucherhofs beim Marienbergpark können alle Spiele auf der großen LED-Wand genossen werden.Im Biergarten am Dutzendteich können alle WM-Spiele verfolgt werden. So oft wie möglich gibt es das Fußballspektakel auch im Saal auf einer Großleinwand.Jedes Gruppenspiel, unabhängig von Mannschaften und Anstoßzeiten, kann in der Leipziger Straße geschaut werden.Im Blauen Haus im Nürbanum werden auf Leinwand und im kleinen Biergarten alle WM-Spiele vor dem Haus auf Fernsehgeräten übertragen.Alle Spiele der deutschen und der russischen Mannschaft werden im hauseigenen Cafe auf Großbildleinwand gezeigt.Auf der Großleinwand im Innenhof können fünf ausgewählte Spiele verfolgt werden. Zum Viertelfinale gibt's Live-Musik.