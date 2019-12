Winterspaß auf dem Eis: Schlittschuhlaufen in Nürnberg und Umgebung

Ob für ein Date, Spaß mit der Familie oder ein Treffen mit Freunden - wir zeigen Ihnen, wo Sie in und um Nürnberg Schlittschuh laufen können.

Eisdisco in der Arena Nürnberger Versicherung

Die Arena Nürnberger Versicherung - Heimat des Eishockey-Teams Thomas Sabo Ice Tigers - steht

Besuchern zu bestimmten Zeiten zum Eislaufen zur Verfügung. Samstags verwandelt sich die

Eisfläche bei der traditionellen Eisdisco zur Tanzfläche mit Musik und Partystimmung.

An jedem letzten Samstag im Monat können bei der Eisdisco außerdem Schüler der Nürnberger DJ-Schule "Dee2Jay" ihr Können unter Beweis stellen.