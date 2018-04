Als Folge eines Brands in der Müllverbrennungsanlage des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg ist die Entsorgung von Sperrmüll derzeit nicht möglich. Deshalb kann auf den Wertstoffhöfen kein Sperrmüll mehr angenommen werden. Folglich bleiben alle Wertstoffhöfe am Samstag, 21. April, und Montag, 23. April 2018, jeweils ganztägig geschlossen. let

