Werner W. aus Nürnberg vermisst: 76-Jähriger ist auf Medikamente angewiesen

Wer hat Werner W. aus Nürnberg gesehen? Seit Donnerstagvormittag (07.11.2019) wird der 76-jährige Werner W. aus Nürnberg vermisst. Die Vermisstenstelle der Kripo Nürnberg bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Seniors.

Laut Polizei verließ Werner W. am Donnerstag gegen 9.30 Uhr sein Wohnanwesen im Nürnberger Stadtteil Röthenbach mit seinem weißen Mercedes der E-Klasse. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen N - WJ 299.

Werner W. ist auf Medikamente angewiesen

Der 76-Jährige wurde zwar mehrfach über sein Handy erreicht, kehrte aber bis heute nicht zurück. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Zudem ist er krank und auf die Hilfe von Medikamenten angewiesen.

Werner W. trägt eine Jeans, eine dunkelblaue Jacke sowie ein kariertes Hemd. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911/21123333 entgegen.

