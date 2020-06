Nürnberg vor 1 Stunde

Öffentlicher Nahverkehr

Wegen Corona: SPD fordert gestaffelten Schulbeginn

Nach den Pfingstferien sollen in Bayern wieder alle Schüler in ihren Klassenzimmern unterrichtet werden. Um volle Busse und Bahnen in der Corona-Zeit zu vermeiden, plädiert die SPD-Stadtratsfraktion für eine "noch stärkere Staffelung des Schulbeginns" an den Schulen in Nürnberg.