Rohrbruch in Nürnberg: Böse Überraschung am Montagmorgen (20. April 2020) in Nürnberg-Langwasser: An einem Hauptrohr in der Karl-Schönleben-Straße trat Wasser aus. Der Schaden wurde um 5.24 Uhr entdeckt, berichtet N-ERGIE.

Mitarbeiter der N-ERGIE rückten an, lokalisierten das Leck und begannen mit der Reparatur. Während der Arbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich kommen, erklärt das Unternehmen.