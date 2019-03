Nürnberg vor 1 Stunde

Reparatur

Wasserrohrbruch in Nürnberg: Anbieter rechnet mit Verkehrsbehinderungen

In Nürnberg ist am Donnerstagabend ein Wasserrohr gebrochen. Dabei handelt es sich um ein Hauptrohr, berichtet N-ERGIE in einer Pressemitteilung. Am Freitagmorgen haben die Arbeiten begonnen, der Anbieter rechnet mit Verkehrsbehinderungen.