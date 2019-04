Warmwasser-Versorgung in Nürnberg wird unterbrochen: 22 Straßen sind betroffen

In einigen Nürnberger Straßen muss die Warmwasser-Versorgung von Donnerstag auf Freitag (4. - 5. April) unterbrochen werden. Grund dafür sind dringend erforderliche Arbeiten der Main-Donau Netzgesellschaft an der Verteilstation für Fernwärme in der Bernstädter Straße.

Zu diesem Zeitpunkt finden die Arbeiten statt

Etwa neun Stunden werden die Arbeiten in Anspruch nehmen. Start ist am Donnerstagabend um 20 Uhr. Geplant ist eine erneute Inbetriebnahme gegen 5.00 Uhr am Freitagmorgen.

Diese Straßen sind betroffen

Insgesamt 22 Straßen sind betroffen:

Bernstädter Straße

Bonhoefferstraße

Buschingstraße

Delpstraße

Dr.-Linnert-Ring 22-26

Franz-Reichel-Ring

Görlitzer Straße

Harnacksttraße

Julius-Leber-Straße

Karl-Giermann-Straße

Kohlfurter Straße

Leuschnerstraße

Militscher Straße

Namslauer Straße

Ohlauer Straße

Oppelner Straße 229

Reichweinstraße

Schrammstraße

Schulenburgstraße

Schweidnitzer Straße

Stauffenbergstraße

Victor-Huber-Straße

Das müssen die Bewohner tun

In der Regel sorgt die Hausinstallation für einen gewissen Wärmepuffer. Trotzdem empfiehlt es sich, den Warmwasserspeicher circa vier Stunden vor der geplanten Unterbrechung auf die maximale Temperatur einzustellen.