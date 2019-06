Waldbrand in Nürnberg: Dichter Rauch nahe der A73 - stundenlanger Kampf gegen die Flammen

Am Samstag haben zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr stundenlang gegen einen Waldbrand in Nürnberg gekämpft. Wie die Feuerwehr der Stadt Nürnberg am Samstagnachmittag mitteilt, wurde der Brand bereits gegen 11.15 Uhr gemeldet. Behörden und Wetterdienst hatten für dieses Wochenende die höchste Warnstufe für Waldbrandgefahr herausgegeben. Diese gilt weiterhin für viele Teile Frankens. Die Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Samstag in den Wald nahe der Autobahnanschlussstelle Nürnberg Königshof aus. Der Waldbrand vor Ort hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Fläche eines Hektars im Kiefernwald ausgebreitet. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg war mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Nürnberg-Werderau und Worzeldorf mehrere Stunden im Einsatz um die Flammen zu löschen.

Die Rauchentwicklung war weit zusehen. Der Waldbrand hatte sich im Unterholz rasch ausgebreitet. Insgesamt war die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und vierzig Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten wurden gegen 15 Uhr beendet. Um ein Wiederaufflackern von Glutnestern zu verhindern, führt die Feuerwehr an der Brandstelle derzeit noch regelmäßige Nachkontrollen durch. Die Ursache für den Waldbrand konnte bisher nicht ermittelt werden. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.