Fußballspiel in Nürnberger Kreisklasse: Schiedsrichter telefoniert in Kabine - danach nimmt er eine Entscheidung zurück

Umstrittene Aktion bei Fußballspiel in Nürnberger Kreisklasse: Schiedsrichter verschwindet in Kabine und telefoniert. Danach nimmt er eine Entscheidung zurück. Während der Kreisklassen-Partie Post SV II gegen SC Germania verließ der Schiedsrichter auf einmal das Spielfeld, um in der Kabine zu telefonieren. Als er danach wieder auf dem Feld erschien, kehrte er eine zuvor getroffene Entscheidung um.

Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 4: Schiedsrichter kehrt nach Telefonat Entscheidung um

Laut dem Portal sport1.de ist das Spiel zwischen dem Post SV II und dem SC Germania (2:4) in der Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe 4 von einer äußerst seltsamen Schiedsrichter-Entscheidung überschattet worden.

Demnach verkürzten die Gastgeber in der 35. Minute auf 1:2, als Stürmer Markus Liedel den Ball an Torwart Nikolaos Savvelidis vorbeilegte. Dabei wurde der Angreifer vom Keeper rüde gefoult, der Ball landete aber trotzdem im Tor. Schiedsrichter Manfred Bauer gab den Treffer daraufhin und zeigte dem Torhüter für sein Vergehen die Rote Karte.

Im Anschluss daran wurde das Spiel jedoch nicht fortgesetzt: Auf Drängen der Gäste verschwand der Unparteiische in der Kabine. In dieser blieb er laut Medienberichten eine Viertelstunde lang, bevor er auf den Platz zurückkehrte und seine Entscheidung revidierte: Statt Rot gab es lediglich Gelb für Torwart Germania-Savvelidis: Sein Vorgehen begründete der Referee mit dem Wegfall der sogenannten Doppelbestrafung. Bauer hatte zuvor offenbar in der Kabine telefoniert und sich die genaue Regel erklären lassen.

Nach zurückgenommener Schiedsrichter-Entscheidung: Verein legt Protest ein

Der Tabellenletzte Post SV II beschwerte sich nach Spielende, dass er um eine fast einstündige Überzahl gebracht worden sei. Einen Tag nach dem Spiel legte der Klub schließlich Protest gegen die Spielwertung ein und forderte eine Neuansetzung der Kreisklassen-Begegnung.