Vortrag über Finanzierung von Heimplätzen

Über die Finanzierung der stationären Unterbringung in einem Senioren-oder Pflegeheim informiert ein Vortrag im Seniorentreff Bleiweiß. Norbert Hahn, Leiter des Arbeitsbereichs Hilfe in Alten- und Pflegeheimen beim Bezirk Mittelfranken, spricht am Montag, 16. April 2018, um 14 Uhr in der Hinteren Bleiweißstraße 15 zum Thema ?Ich brauche einen Pflegeplatz, aber meine Rente reicht nicht aus!?. Er erläutert den Einsatz von Einkommen und Vermögen des Antragstellers oder der Antragstellerin, die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen sowie wichtige Vermögensgrenzen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt der Seniorentreff entgegen unter Telefon 09 11 / 2 31-82 24.

Unter dieser Rufnummer gibt es auch weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm für Senioren. Die Programmbroschüren liegen unter anderem an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus:

Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15,

Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22,

Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2,

BürgerInformationsZentrum, Hauptmarkt 18,

Nürnberg Info, Königstraße 93. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg