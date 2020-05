Vor einem Jahr in Nürnberg gestohlen: Auto wieder aufgetaucht

Der Besitzer hat bestimmt nicht schlecht geschaut: Am 06. Mai 2019 ist in Nürnberg ein Auto gestohlen worden. Vor einem Jahr hat der Besitzer sein Auto auf einem Parkplatz in der Christoph-Weiß-Straße im Stadtteil St. Johannis geparkt, schreibt die Polizei. Nach ein paar Stunden merkte der Besitzer, dass sein Autoschlüssel fehlte - da war sein Auto schon weg. Nach einem Jahr hat er es wieder.

Als er den fehlenden Schlüssel bemerkte, ging er zum Auto und fand nur einen leeren Parkplatz. Die Polizei nahm den Fall auf und war erfolgreich: Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben und die Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

DNA-Spuren in Ansbach bringen Tatverdächtigen

Im Oktober 2019 kontrollierten Polizisten ein Auto, das auf einem Parkplatz im südlichen Landkreis Ansbach abgestellt war. Die Beamten stellten fest, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war und stellten es sicher. Die Polizei sicherte die Spuren und führten sogar einen DNA-Test durch.

Der Test schlug an: Die Ermittler konnten einen Tatverdächtigen ermitteln, jedoch wissen die Beamten nicht, wo sich der Täter zurzeit aufhält. Nun wird nach ihm gefahndet und das Auto steht nach einem Jahr wieder beim eigentlichen Besitzer.