Versuchter Totschlag in Nürnberg: Gruppe verprügelt Pärchen - Mordkommission ermittelt

Nach einer Auseinadersetzung an einer Nürnberger Tankstelle Ende Juli konnten nun drei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken kam es am 31. Juli gegen 22.30 Uhr an einer Tankstelle in der Witschelstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen und einer Gruppe von Männern. Ein 43-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau wurden dabei von mehreren Männern geschlagen, getreten und mit einer Stichwaffe verletzt. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen mussten die beiden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zusammenstoß mit Radfahrer: Fußgänger in Nürnberg lebensgefährlich verletzt

Die Ermittler der Nürnberger Mordkommission konnten nun den Aufenthaltsort der drei Tatverdächtigen herausfinden. Die Männer im Alter von 19, 26 und 36 Jahren wurden daraufhin festgenommen. Das Nürnberger Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die drei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.