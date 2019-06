Nürnberg 13.06.2019

Angriff

Versuchter Mord in Nürnberg: Polizei ermittelt gegen Mann (23) nach Stichattacke

Bei einer Stichattacke ist ein 64-jähriger Mann in der Nacht auf Donnerstag schwer verletzt worden. In einer Sozialpension in Nürnberg soll ihn ein 23-Jähriger mit einer Waffe angegriffen haben. Die Polizei verhaftete den jungen Mann wenig später.