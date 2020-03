In Nürnberg ist es am Donnerstag (19. März 2020) zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen jungen Männern gekommen. Ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger gerieten gegen 17.30 Uhr an einer Grünanlage im Stadtteil Sündersbühl aneinander.

Zunächst war der Streit verbaler Natur und wurde später körperlicher: In der Schlägerei ging der 23-Jährige zu Boden. Laut Angaben der Polizei soll der 22-Jährige und zwei weitere junge Männer auf den am Boden liegenden Mann eingeprügelt und eingetreten haben.

Schlägerei in Nürnberg: Mann erleidet schwere Verletzungen

Der 23-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen im Gesicht. Er wurde von alarmierten Kräften des Rettungsdienstes versorgt. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"

Nun ermittelt die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei. Im Raum steht ein versuchtes Tötungsdelikt. Mittlerweile konnte einer der zwei Unbekannten ermittelt werden. Es handelt sich um eine 22-Jährigen Bekannten des bereits bekannten Täters. Die Ermittlungen zum weiteren Komplizen laufen. Die Polizei bittet Zeugen sich telefonisch unter 0911/21123333 zu melden, um Hinweise abzugeben.