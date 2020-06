Verschobenes Jubiläumskonzert wegen Corona-Pandemie: Peter Maffay kommt nun doch noch nach Nürnberg. Bereits zum zweiten Mal war sein Konzert zuvor verschoben worden. Mit dem 12. Oktober 2021 soll jetzt aber der endgültige Termin gefunden worden sein.

Ursprünglich war sein 50-jähriges-Bühnenjubiläum schon für den März 2020 geplant gewesen. Das Konzert musste dann aber verschoben werden, weil ein Bandmitglied erkrankt war und ein anderer Musiker sich beim Sturz von der Bühne schwer verletzt hatte.

Nach Konzert-Verschiebungen: Endgültiger Termin steht fest

Aber auch der nächste Termin fiel ins Wasser: Dem für den August 2020 geplanten Konzert machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Deswegen wollte der Musiker auf Nummer sicher gehen und verlegte seinen Jubiläumsauftritt in den Herbst 2021. Am 12. Oktober will er in der Arena Nürnberger Versicherung auftreten.