Traurige Gewissheit: Vermisster Senior (71) aus Nürnberg tot aufgefunden

Vermisster 71-Jähriger aus Nürnberg tot in Fürth aufgefunden. Der seit Montagnachmittag vermisste 71-jährige Nürnberger wurde am Dienstag (26. November 2019) in Fürth-Herboldshof tot aufgefunden, wie die Polizei mitteilt.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalbeamten von einem Unfallgeschehen aus.

