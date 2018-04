Vermisster aus Nürnberg: Petru T. wohlbehalten aufgefunden

Die Polizei fahndete per Bild nach dem vermissten Petru T., gestern (9. April) ging dann der entscheidende Hinweis aus der Bevölkerung ein: Der als vermisst gemeldete Petru T. konnte von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost angetroffen werden. Ein Zeuge hatte der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort des Vermissten gegeben.



Vermisstenfahndung: Zeuge meldete sich



Petru T. war seit dem 5. April 2018 aus seiner Wohnung in Nürnberg verschwunden. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei auf die Veröffentlichung der Vermisstenfahndung und gab an, den Vermissten in der Laufamholzstraße gesehen zu haben. Dort konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost den 76-Jährigen am späten Abend unversehrt antreffen. Er wurde zur Inspektion gebracht und dort von Angehörigen abgeholt.