Vermisste Frau aus Nürnberg gerettet: Vier Tage nach ihrem Verschwinden fand ein Fußgänger am Freitagvormittag (14.02.2020) die vermisste Frau aus Nürnberg-Ziegelstein. Das teilt die Polizei mit.

57-Jährige aus Nürnberg hatte tagelang nichts gegessen

Gegen 10.45 Uhr wurde sie mit ihrem Auto an einem Waldstück in der Nähe von Scheinfeld (Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) entdeckt. Sie hatte sich dort bereits seit einigen Tagen aufgehalten.