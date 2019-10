Mit einem Antrag an den Nürnberger Stadtrat will die ÖDP dafür sorgen, dass die Fußgängerzone erweitert wird. Dafür müssen mehr autofreie Räume her, schreibt die Partei in ihrem Antrag.

Nürnberg: ÖDP fordert konkrete Verkehrswende - mit autofreien Räumen

Die ökologisch-demokratische Partei fordert in einem Antrag an den Stadtrat die "Verkehrswende konkret". Dafür soll die Fußgängerzone in der Altstadt erweitert werden. "Die Fakten für die Notwendigkeit einer deutlichen Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs im Stadtgebiet liegen längst auf dem Tisch", schreibt die Partei. Dafür sollen mehr autofreie Räume geschaffen werden - und somit eine höhere Lebensqualität für die Bürger.