Verkehrsstreit in Nürnberg eskaliert: Mann (55) muss mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Am Samstagnachmittag (30. November 2019) gerieten zwei Autofahrer in Nürnberg in einen handfesten Streit. Auch ein Schraubenzieher kam hierbei zum Einsatz. Ein 55-Jähriger musste ins Krankenhaus. Er erlitt Kopfverletzungen. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: Männer geraten am Plärrer in Streit - 55-Jähriger folgt Autofahrer

Gegen 14.15 Uhr gerieten die beiden Männer (36 und 55 Jahre alt) am Plärrer aus noch ungeklärten Gründen in einen zunächst verbalen Streit. Der 36-Jährige gab an, wegen des Fahrverhaltens des 55-Jährigen behindert worden zu sein. Anschließend folgte der 55-Jährige dem Mann bis in die Solgerstraße, wo er ihn zur Rede stellte. Dort entwickelten sich Handgreiflichkeiten. Erst als Zeugen dazu kamen, trennten sich die Streitenden.