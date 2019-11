Verkehrschaos in Nürnberg: Herunterhängendes Kabel legt U2 und U3 still

Montagmorgen, die Herbstferien sind zu Ende - und in Nürnberg herrscht Verkehrschaos: Am Montag (04.11.2019) ist es zwischen 5 Uhr und kurz vor 8 Uhr am Morgen zu einer technischen Störung der Linien U2 und U3 gekommen. Grund dafür war ein herunterhängendes Kabel im Lichtraum des U-Bahn-Tunnels zwischen dem Hauptbahnhof und der Station Wöhrder Wiese, erklärt VAG-Pressesprecherin Stefanie Dürrbeck gegenüber inFranken.de.

Das System der VAG habe die Gefahr erkannt, dass eine U-Bahn gegen das Kabel fahren könne. Dieses habe daher schnellstmöglich wieder befestigt werden müssen. In dieser Zeit konnten zwischen dem Rathenauplatz und Plärrer keine U-Bahnen fahren.

Verkehrsstörung in Nürnberg: VAG leitet Maßnahmen ein

Um die Beförderung der Pendler und Schüler trotzdem zu gewährleisten, wurden verschiedene Maßnahmen getroffen: Die VAG verwies auf die Straßenbahn-Linie 8, welche die besagte Strecke ohnehin abdeckt. Zusätzlich wurden die Tram-Linien 5 und 7 verlängert, um die Fahrgäste bis zum Stadtpark bringen zu können. Zusätzlich wurden drei Busse eingesetzt, die zwischen dem Hauptbahnhof und dem Rathenauplatz fuhren, erklärt Dürrbeck.

Seit 8 Uhr läuft der Betrieb der U2 und U3 wieder normal, das Kabel wurde wieder angebracht.

