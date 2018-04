Verdi-Streiks: Kitas, Schwimmbäder, Müllabfuhr - hier ist Franken betroffen

Königsbad in Forchheim geschlossen



Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sollen am Dienstag und Mittwoch unter anderem Stadtwerke, Müllabfuhr und Kindertagesstätten bestreikt werden. Auf zwei zentralen Kundgebungen am 10.04. in München für Südbayern und in Nürnberg am 11.04. für Nordbayern werden jeweils mehrere Tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen erwartet.Zur zentralen Warnstreikkundgebung am Nürnberger Kornmarkt werden nach ver.di-Angaben am Mittwoch Streikende aus ganz Nordbayern erwartet. Wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst kann es am Mittwoch, 11. April 2018, von 8.30 bis 11 Uhr in Nürnberg zu Verkehrsbehinderungen kommen.Von den Streiks betroffen sind in Bayern unter anderem Würzburg, Augsburg, Rosenheim und München. Arbeitsniederlegungen wird es unter anderem bei den bayerischen Wasserstraßen des Bundes, Einrichtungen der Bundeswehr, Stadtwerken, Bauhöfen, Stadtreinigungen, Müllabfuhren, Wertstoffhöfen, Abwasserbetrieben der Kommunen, kommunalen Verkehrsüberwachungen, Krankenhäusern, Stadtgärtnereien, Kitas und Verwaltungen geben.Zudem wird das Bodenpersonal am Münchner Flughafen am Dienstag (ab 4.00 Uhr) seine Arbeit niederlegen. Wie eine Lufthansa-Sprecherin am Montag bestätigte, habe das Unternehmen an Deutschlands zweitgrößtem Airport vorab insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge gestrichen. Ob auch Verbindungen anderer Gesellschaften ausfallen werden, blieb zunächst unklar.Für Mittwoch sind Streiks in einigen kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Fürth angekündigt. Die Stadt Forchheim teilte mit, dass die städtischen Kindergärten am Mittwoch eine Stunde früher schließen, also schon um 15 Uhr statt um 16 Uhr. Außerdem wird am Mittwoch das Königsbad geschlossen bleiben. Vom Warnstreik am Mittwoch, 11. April, könnte auch das Landratsamt Nürnberger Land betroffen sein. Das Landratsamt empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern daher vorsorglich, Erledigungen am Landratsamt vor oder nach kommendem Mittwoch zu tätigen, wenn sich dies einrichten lässt.Vor der dritten Runde in den Gehaltstarifverhandlungen für die Redakteurinnen und Redakteuren an Tageszeitungen sind zudem die Redaktionen von mehr als 12 bayerischen Tageszeitungen in den Streik getreten.Wie die Gewerkschaft versichert, wurden dort, wo Kitas geschlossen werden, die Eltern bereits frühzeitig informiert. Im Bereich sicherheits- oder gesundheitsrelevanter Einrichtungen wurden soweit erforderlich Notdienstvereinbarungen geschlossen.Für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am Sonntag in Potsdam.