Nürnberg 16.03.2020

Vandalismus

Vandalismus und Eierwurf - Teenager in Nürnberg brechen in Schule ein

Schon Ende Januar brachen in Nürnberg Unbekannte in ein sonderpädagogisches Förderzentrum im Stadtteil Schafhof ein. Sie richteten dort Schäden an und stahlen Gegenstände. Nun konnten die Täter ermittelt werden.