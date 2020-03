Militärübung "Defender Europe 20" gestartet: Erste US-Soldaten landen in Franken

"Defender Europe 20" wird die größte Militär-Übung der US-Armee in Europa seit 25 Jahren. Dazu werden insgesamt 37.000 Soldaten aus 18 Nationen beteiligt sein. Ziel dieser Übung ist die Einsatzbereitschaft innerhalb der Nato zu erhöhen. Die Hauptroute der Kolonne wir zahlreiche Fahrzeuge und Soldaten auch durch Franken führen. Seit Januar werden die per Flugzeug und auf Schiffen nach Deutschland gebracht.

Am Donnerstagmorgen (5. März) haben die ersten US-Soldaten fränkischen Boden betreten: Mit einer Sondermaschine sind gut 200 Kameraden am Airport in Nürnberg gelandet. Es sind die ersten von rund 2000 Soldaten, die am Flughafen ankommen werden. Begrüßt wurden sie vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Wo und wann in Franken Teile des Großmanövers stattfinden werden ist zur Zeit nicht bekannt.

Erstmeldung vom 15.01.2020: Militärkonvois rollen bei Großübung "Defender Europe 20" durch Franken

Die Militärübung startete bereits im Januar Woche, allerdings mit nur wenigen Transporten. Insgesamt werden rund 20.000 US-Soldaten quer durch Deutschland transportiert. Der Großteil der Konvois rollt Ende Februar und Anfang März über die Straßen. Die Militärübung ist nicht unumstritten. Am Freitag (21. Februar 2020) treffen auf dem Hamburger Flughafen US-Soldaten ein, in Bremerhaven werden Militärgüter von vier Schiffen entladen.

Was wird bei "Defender Europe 20" geübt?

Die Großübung beinhaltet die größte US-Truppenverlegung nach Europa seit 25 Jahren. Darüber hinaus sind mehrere weitere Übungen in Deutschland, Polen, Georgien und dem Baltikum geplant, so dass insgesamt 37.000 Soldaten aus 18 Nationen beteiligt sein werden. Ziel sei, die Einsatzbereitschaft innerhalb der Nato zu erhöhen und mögliche Gegner abzuschrecken, erklärte das US-Militär. Man wolle so für Krisenfälle gewappnet sein.