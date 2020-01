US-Großübung "Defender Europe": Militärkonvois rollen auf Hauptroute durch Franken

Die Großübung "Defender Europe 20" verläuft auch durch Franken. Die Militärübung startet bereits kommende Woche, allerdings mit nur wenigen Transporten. Insgesamt werden rund 20.000 US-Soldaten quer durch Deutschland transportiert. Der Großteil der Konvois rollt Ende Februar und Anfang März über die Straßen. Die Militärübung ist nicht unumstritten.

Was wird bei "Defender Europe 20" geübt?

Die Großübung beinhaltet die größte US-Truppenverlegung nach Europa seit 25 Jahren. Darüber hinaus sind mehrere weitere Übungen in Deutschland, Polen, Georgien und dem Baltikum geplant, so dass insgesamt 37.000 Soldaten aus 18 Nationen beteiligt sein werden. Ziel sei, die Einsatzbereitschaft innerhalb der Nato zu erhöhen und mögliche Gegner abzuschrecken, erklärte das US-Militär.