Update 18.12.2019: Nürnberger S-Bahn-Schubser wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt

Am Mittwochnachmittag (18.12.2019) wurden die beiden Nürnberger S-Bahn-Schubser schuldig gesprochen, das teilt Sprecher Friedrich Weitner mit. Die Angeklagten sind schuldig der Körperverletzung mit Todesfolge in zwei tateinheitlichen Fällen.

Nach Überzeugung des Gerichts haben die beiden Männer Ende Januar nach einem Discobesuch drei 16-jährige Jugendliche bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnsteig der Station Frankenstadion ins Gleisbett gestoßen. Während sich ein Jugendlicher durch einen Sprung im letzten Moment retten konnte, wurden die zwei anderen jungen Männer von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet.

Strafen

Der Angeklagte K. wird zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren, der Angeklagte C. zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Von der Auferlegung von Kosten wird abgesehen. Die Angeklagten tragen ihre notwendigen Auslagen und die Kosten der Nebenklage, also der Opferfamilien.

Reaktionen der Opferfamilien

Gefasst traten die Eltern der getöteten Jungen vor die Kameras und äußerten ihre Enttäuschung über das "Urteil am unteren Ende der Fahnenstange", wie es Georg Ballmann, der Vater einer der zwei getöteten Jungen, ausdrückte.

Die Familien hatten vergeblich gehofft, dass das Gericht ihrer Einschätzung folgt und ein Urteil wegen Totschlags spricht und höhere Haftstrafen verhängt. "Zumindest einer der Jugendlichen hätte den Zug wahrnehmen müssen", ist sich Vater Ballmann sicher. Nun müsse er das Urteil erst einmal "sacken lassen". Dann würden die Opferfamilien überlegen, ob sie Revision einlegen.

Verteidiger hatten für Bewährungsstrafen plädiert

Am Montag (16.12.2019) waren die Plädoyers gehalten worden. Die Verteidiger beantragten maximal zwei Jahren Haft für ihre Mandanten. Diese solle zur Bewährung ausgesetzt werden.

Verteidiger: Das spricht für die Angeklagten

Die Verteidiger beider Männer betonten, wie stark die Angeklagten das Geschehene bereuten und dies auch während der Verhandlung gezeigt hätten. Das werde auch dadurch deutlich, dass einer der beiden dabei behilflich gewesen sei, das Leben des dritten Opfers zu retten. Die Angeklagten hatten bereits zuvor in Briefen bei den Familien der beiden getöteten Jugendlichen um Entschuldigung gebeten. Sie zahlten Beträge von 10.000 Euro beziehungsweise 10.250 Euro. Die lange Untersuchungshaft sowie die Medienberichterstattung seien zudem stark belastend gewesen.

Staatsanwaltschaft bleibt dabei: Körperverletzung mit Todesfolge

Diese Strafe forderte die Staatsanwaltschaft: Die Staatsanwaltschaft blieb bei ihrer umstrittenen Einschätzung: Sie sieht keinen Tötungsvorsatz. Die beiden Angeklagten sollen wegen Körperverletzung mit Todesfolge in zwei tateinheitlichen Fällen schuldig gesprochen werden. Sie beantragte, den Angeklagten C. zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten und den Angeklagten K. zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und fünf Monaten zu verurteilen.

Staatsanwältin überzeugt: Angeklagte haben den Zug nicht wahrgenommen

Die Staatsanwältin zeigte sich zunächst davon überzeugt, dass sich der Sachverhalt im Wesentlichen so bestätigt habe, wie es auch in der Anklageschrift geschildert worden ist. Aus ihrer Sicht habe die Beweisaufnahme nicht ergeben, dass die Angeklagten den herannahenden Zug wahrgenommen hätten, weshalb kein Tötungsvorsatz vorliege. Die Angeklagten hätten den Tod der beiden Jugendlichen auch nicht billigend in Kauf genommen. Es verbleibe daher beim Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge.

Eltern halten Einordnung für Verharmlosung der Tat

Die Eltern der Opfer halten die rechtliche Einordnung als Körperverletzung mit Todesfolge für eine Verharmlosung der Tat. Es gebe "zahlreiche Anhaltspunkte, die den Verdacht nahelegen, dass hier der Tod billigend in Kauf genommen ist" sagte Benjamin Schmitt, Anwalt der Opferfamilie Ballmann, im Vorfeld des Prozesses.

Seinen Mandanten gehe es nicht um eine möglichst hohe Strafe, sondern um eine "angemessene rechtliche Würdigung der Tat". Für die Opferfamilien gehe ein sehr belastendes Verfahren zu Ende, so Schmitt. Ihnen gehe es vor allem um eine umfassende Aufarbeitung des Geschehens und nicht etwa um Rache oder Sühne. Die beiden Väter der getöteten Jugendlichen gaben persönliche Erklärungen ab. Diese Kritik äußerten die beiden Vater der getöteten Jungen auch im September in der Fernsehsendung "SternTV". Bei RTL berichteten sie über das Leid ihrer Familien.