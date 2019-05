Nürnberg vor 4 Stunden

Festnahme

Urin-Karussell in Nürnberg: Polizei verhaftet Exhibitionisten in Supermarkt

Eine Frau hat am frühen Samstagabend die Polizei in Nürnberg gerufen: Sie hatte einen Mann dabei beobachtet, wie er seinen Penis aus der Hose hängen ließ, sich im Kreis drehte und gleichzeitig pinkelte. Die Polizei fasste den Exhibitionisten später in einem Supermarkt, bei der Festnahme wurde ein Beamter verletzt.