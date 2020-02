Update zu Rock im Park 2020: Diese Bands haben neu zugesagt

Auch dieses Jahr findet am Zeppelinfeld in Nürnberg wieder Rock im Park statt. Bisher haben schon viele Bands und Künstler ihren Auftritt bestätigt, wie beispielsweise Billy Talent, Green Day, Bosse und Rea Garvey. Jetzt gab der Veranstalter in der dritten Bandwelle weitere 14 Bands bekannt.

Diese Acts sind für das Jubiläumsjahr bestätigt:

3 Doors Down

KC Rebell & Summer Cem

The Distillers

Digitalism

Daughtry

Jake Bugg

Boys Noize

Genetikk

Don Broco

Dirty Honey

Poppy

Kafvka

Donna Missal

Fire From The Gods

Tickets für Rock am Ring nahezu ausverkauft

Wer Weekend Festival Tickets haben möchte, muss schnell sein: Die Wochenendtickets sind nahezu vergriffen. 259 Euro kostet ein Ticket, inklusive General Camping, Parking und VVK-Gebühr. Ab sofort gibt es auch begrenzte Tagesticket-Kontingente: Der Preis liegt hier bei 95 Euro zzgl. Buchungs- und Versandgebühr. Hier könnt Ihr Tickets kaufen.