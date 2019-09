Unfall an fränkischem Bahnhof: Vier Kinder zeigen Zivilcourage und werden zu Helden

Vier Kinder zeigen in Lauf Zivilcourage und helfen verletztem Senior: Für ihr Engagement bedankte sich der Landrat des Nürnberger Landes, Armin Kroder, bei Mia, Aliya, Chiara und Taha. Am Bahnhof Lauf-West war ein Senior gestürzt und blutete am Kopf. Im ersten Moment half niemand dem verletzten Mann, nur die vier Kinder eilten herbei.

Nach Unfall am Bahnhof Lauf: Kinder bleiben bei Senior

"Wir haben Fußball gespielt und dann kam der Herr und ist gestolpert und mit dem Gesicht auf einen Baumstumpf gefallen", erzählt Mia. "Der alte Mann hat geblutet, also haben wir einen Erwachsenen gerufen, der dann bei der Polizei angerufen hat. Die Polizisten kamen und haben dem Mann einen Verband ins Gesicht gedrückt." "Eine Binde, so heißt das", ruft Chiara dazwischen.

"Jaja, stimmt", sagt Mia, "aber jedenfalls hat es nicht aufgehört zu bluten. Also haben wir weiter bei ihm aufgepasst. Dann kam der Krankenwagen und hat ihn weggefahren." Die Kinder blieben bei dem Senior, bis die Sanitäter ihn ins Krankenhaus brachten.

Erwachsene halfen im ersten Moment nicht

Im Nachhinein lud der Landrat die Kinder ein und bedankte sich bei Mia, Aliya, Chiara und Taha. "Ihr seid hingelaufen, um zu helfen, während die Erwachsenen sich nicht um den Herrn gekümmert haben", sagt Kroder. "Erwachsene sind manchmal so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie gar nicht mitbekommen, wenn jemand Hilfe braucht, oder es ihnen egal ist. Aber sobald man selbst mal in Not ist, erkennt man, wie sehr man auf andere angewiesen ist."

Vier weitere Franken wurden ebenfalls für ihre Zivilcourage geehrt: Eine Frau aus Oberfranken hat eine Vergewaltigung verhindert.