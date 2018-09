Nürnberg vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Zusammenstoß mit Radfahrer: Fußgänger in Nürnberg lebensgefährlich verletzt

Weil er mit einem Radfahrer zusammenprallte wurde ein 51-jähriger Fußgänger in Nürnberg schwer am Kopf verletzt. Er wird derzeit in einer Klinik behandelt.