Wolkersdorf vor 36 Minuten

Vater bringt Tochter (5) in Gefahr: Stark alkoholisiert und mit geplatztem Reifen in Franken unterwegs

Da spricht die Polizei deutlich von "unverantwortlich": Ein Mann fuhr in Mittelfranken in einem Auto mit plattem Reifen an ihnen vorbei. Bei der Kontrolle wurde dann einiges klar.