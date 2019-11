Unfallflucht auf der A6 bei Nürnberg: Lkw-Fahrer stößt mit Auto zusammen - und fährt einfach weiter

Fahndungsmaßnahmen bisher ohne Erfolg: Polizei bittet um Mithilfe

Sowohl Fahrer als auch Beifahrer des Autos sagten aus, dass der Lkw ein rotes, ausländisches Kennzeichen hatte. Die von der Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Der Fahrer des Autos erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Am Lkw müssten rechts Unfallschäden erkennbar sein. Für Hinweise zum Unfall wenden Sie sich bitte an die Verkehrspolizei Feucht unter der Telefonnummer 09128/91970.