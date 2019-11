Unfall mit drei Autos in Nürnberg: Ein Wagen kracht in Stromkasten - Fahrer verletzt

Unfall in Nürnberg: Drei Autos kollidieren: Am Dienstag (18.11.2019) kam es in Nürnberg gegen 10.20 Uhr in der Äußeren Sulzbacher Straße auf der Höhe des Thumenberger Wegs zu einem Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei inFranken.de mit.

Laut Angaben der Polizei waren drei Autos in den Unfall verwickelt. Bislang gehe man davon aus, dass einer der Unfallbeteiligten beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet hatte, wodurch es zu dem Unfall kam. Eines der Autos krachte daraufhin in einen Stromkasten, der auf dem Gehweg stand. Ein Stromversorger wurde verständigt, um sicherzustellen, dass bei dem Unfall nichts beschädigt wurde. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Stromkasten leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann bislang noch nicht beziffert werden.