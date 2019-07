Röthenbach an der Pegnitz vor 28 Minuten

Medizinisches Problem

Unfall in Mittelfranken: Auto kracht gegen Lkw - zwei Menschen unter Schock

Wegen eines medizinischen Problems hat ein Autofahrer am Montagmorgen im Kreis Nürnberger Land die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In Röthenbach an der Pegnitz stieß das Fahrzeug gegen einen parkenden Laster. Das Ehepaar an Bord wurde verletzt.