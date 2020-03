Unfall mit Rettungswagen in Nürnberg: Am Donnerstagmittag (05.03.2020) krachten auf der Kreuzung Regensburger Straße/Ben-Gurion-Ring ein Krankenwagen und ein Auto zusammen, erklärt die Polizei inFranken.de.

Der Rettungswagen war gerade auf einer Einsatzfahrt, berichtet NEWS5. Demnach war der Krankenwagen auf der Regensburger Straße stadteinwärts unterwegs. Das Auto, ein Opel, kam vom Ben-Gurion-Ring.

Nach Zusammenstoß in Nürnberg: Abschleppdienst muss anrücken

Auf der Kreuzung prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Schaden ist immens: Der Rettungswagen sowie das Auto mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob jemand bei dem Zusammenstoß verletzt wurde.

Ebenfalls am Donnerstagmittag läuft ein großer Feuerwehreinsatz in Nürnberg: Ein Fachwerkhaus in der Altstadt brannte.